İzmir Milletvekilinden Kayseri Şehir Hastanesi çıkışı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapmakta olan sağlık çalışanları arasında ‘ücret, vardiya ve görev dağılımı gibi konularda eşitsizliklerin’ bulunduğu iddialarını gündeme taşıdı. İYİ Partli Vekil Kırkpınar, konuya ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na soru önergesi verdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, “Kayseri Şehir Hastanesinde görevli hemşirelerin mali ve özlük hakları arasındaki farklara ilişkin Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan hemşirelere yönelik olarak üç farklı uygulamanın yürütüldüğü, aynı işi yapan sağlık çalışanları arasında ücret, vardiya ve görev dağılımı gibi konularda eşitsizliklerin bulunduğu yönünde kamuoyuna yansıyan iddialar ciddi bir hak ihlali niteliği taşımaktadır. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinde tarafsızlık ve adalet esasına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu’ndan cevap aradığı sorular ise şu şekilde;

1. Kayseri Şehir Hastanesi’nde hemşirelere yönelik üç ayrı uygulama yürütüldüğü

iddiaları doğru mudur? Bu uygulamaların kapsamı nedir?

2. Aynı ünvana sahip hemşireler arasında ücret, vardiya ve görev farkı bulunmasının

gerekçesi nedir?

3. Bu farklı uygulamalar hangi mevzuata dayanmaktadır?

4. Eşit işe eşit ücret ve eşit çalışma koşulları ilkesi doğrultusunda Bakanlığınızca herhangi

bir denetim yapılmış mıdır?

5. Bu uygulamalar nedeniyle mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının şikayetleri

Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Ulaştıysa nasıl bir işlem yapılmıştır?

6. Kamu hastanelerinde görev yapan sağlık personelinin çalışma koşullarının

standartlaştırılması için Bakanlığınızın yürüttüğü bir çalışma var mıdır?

7. Kayseri Şehir Hastanesi dışında başka kamu hastanelerinde de hemşirelere yönelik

farklı uygulamalar yürütüldüğü iddiaları Bakanlığınıza ulaşmış mıdır?