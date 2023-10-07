İzzeddin Kassam Tugayları vurdu

Hamas İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı: 22 ölü, 70'ten fazla yaralı

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  • 07.10.2023 20:07
  • Güncelleme: 07.10.2023 20:07
İzzeddin Kassam Tugayları vurdu

Filistin’in Gazze Şeridi’nden yönetilen Hamas örgütünün silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı’ adını verdikleri bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Operasyon kapsamında Gazze’den İsrail’in farklı noktalarına 5 bin roket ve havan fırlatıldığı belirtildi. İsrail ordusu ise Gazze’deki hedeflere karşılık verdiğini ve savaş durumu alarmı ilan ettiğini açıkladı. Saldırılarda 22 İsrailli hayatını kaybederken, 70’ten fazla kişi de ağır yaralandı.

Hamas’ın askeri kanadının komutanı Muhammed ed-Dayf, operasyonun amacının İsrail’in Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarını durdurmak olduğunu söyledi. Dayf, ayrıca Lübnan’daki silahlı gruplara da İsrail’e karşı savaşımına katılma çağrısı yaptı.

İ

1ha

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