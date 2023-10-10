İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in saldırılarına karşı “uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazır olduklarını” belirtti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 7 Ekim sabahından bu yana süren Filistin-İsrail çatışmasındaki gelişmeler hakkında Katar merkezli Aljazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu..

Ebu Ubeyde, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına karşı, "Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız. Düşmanımız hayal kırıklığı ve utançtan başka bir şey elde edemeyecek.” dedi.

Sözcü Ebu Ubeyde, "Aksa Tufanı operasyonumuz, İsrail işgal güçlerinin başlattığı saldırılara karşı bir tepkidir ve kutsallarımızı savunmaktır.” diye konuştu.

Filistinli direniş grubu Kassam Tugayları’nın hala savaşın gidişatına hakim olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik bir kara harekatı düzenleme yönünde tehditte bulunmasının “gülünç” olduğunu vurguladı.

Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik bombardımanında sivil tesisleri bombalayarak, çocukları ve aileleri katlettiğine işaret ederek, “Düşman güçleri şu ana kadar 60 saatten fazladır savaşçılarımızla (kara savaşı yoluyla) yüzleşemedi. Mücahitlerimiz işgal ordusunun Gazze tümenini tamamen yok etti. Sahada birçok yerde savaşımız hala devam ediyor.” diye konuştu.