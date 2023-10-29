JAK, Erciyes'in zirvesine tırmandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
- 29.10.2023 14:39
- Güncelleme: 29.10.2023 16:49
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK timleri, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığınca Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan ekipler; "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" mesajı verdi.
İHA
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