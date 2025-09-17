JAK timleri, 1 ayda 38 olaya müdahale etti
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri 1 ayda 38 olaya müdahale etti. Olaylarda 23 vatandaş sağ olarak kurtarılırken 4 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.
Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince 15 Ağustos-15 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 il genelinde; 38 olaya müdahale edildi. Müdahale edilen olaylarda 23 kişi sağ olarak kurtarılırken 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. JAK Timleri müdahale ettiği diğer olaylarda; mahsur kalan 13 ve kaybolan 10 vatandaşı sağ olarak kurtardı.