Jandarma Arama Kurtarma ekipleri 1 ayda 38 olaya müdahale etti. Olaylarda 23 vatandaş sağ olarak kurtarılırken 4 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince 15 Ağustos-15 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 il genelinde; 38 olaya müdahale edildi. Müdahale edilen olaylarda 23 kişi sağ olarak kurtarılırken 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. JAK Timleri müdahale ettiği diğer olaylarda; mahsur kalan 13 ve kaybolan 10 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

Zamantı Irmağı'nda kuruma tehlikesi
Kayseri'de şap aşılaması faaliyetleri değerlendirildi
JAK timleri, 1 ayda 38 olaya müdahale etti
Talas'ta Muhtarlar Mengücek'te Buluştu
Kayseri'de İki büyük bulvarı birbirine bağlayan yolda çalışmalar son sürat
ERÜ Hastanesi Acil Servisi Ultrasonu ile hızlı tanı ve müdahale
