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Jakirovic sırtına pet şişe atılmasını alkışladı kırmızı kart gördü

Kayserispor'un Samsunspor ile oynadığı maçta sırtına pet şişe atılan Jakirovic tribünleri alkışladığı için ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı.

Jakirovic sırtına pet şişe atılmasını alkışladı kırmızı kart gördü

Kayserispor, sezonun son haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Maçın 46’ncı dakikasında Nazon’un golü ile öne geçen Kayserispor’da teknik direktör Jakirovic 76’ncı dakikada sarı kart gördü. Kayserispor yedek kulübesine atılan pet şişelerden biri Jakirovic’in sırtına denk geldi. Tribünleri alkışlayan Jakirovic ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Haber Merkezi

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