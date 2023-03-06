Jandarma 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda iş yerinden ve bağ evlerinden yapılan 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

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  • 06.03.2023 23:11
  • Güncelleme: 07.03.2023 08:55
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Jandarma 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; iş yerinden ve bağ evlerinden yapılan 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Karacabey, Fatih, İdris, Yavuzselim ve Güzelöz Mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca ilk 2 olayın müracaatının alınmasından sonra JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde söz konusu faili meçhul hırsızlık olaylarını şüpheliler C.B. ve İ.A.’nın M.A. üzerine kayıtlı araç ile gerçekleştiklerini tespit etti. Şüpheliler C.B., İ.A. ve M.A.’nın çaldıkları malzemelerin bir kısmı, şahısların Niğde’ye bağlı Çiftlik ilçesinde bulunan ikametlerinde yapılan arama sonucunda ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler müştekilere teşhis edilerek teslim edildi. Olayın şüphelisi olan İ.A.’nın yakalanmasına a yönelik çalışmalar devam ederken, araç sahibi M.A. ve hırsızlık şüpheli C.B. gözaltına alındı.

Öte yandan, araç sahibi M.A. Cumhuriyet Savcılığı’nca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken C.B. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

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