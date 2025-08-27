Jandarma 3 kilo 210 gram narkotik madde ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 'Uyuşturucu Madde İmal Ticareti' ve 'Yasadışı Ekim' konulu suçlardan H.O. isimli şahsın ikamet adresine gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 bin 210 gram narkotik madde ele geçilirdi. H.O. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekiplerince, “Uyuşturucu Madde İmal Ticareti” ve “Yasadışı Ekim” konulu suçlardan H.O.’nun ikamet adresine gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 3 bin 210 gram narkotik madde, 16 kök narkotik bitki, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 
H.O. ise gözaltına alındı.

