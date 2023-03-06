Jandarma 33 hırsızlık şüphelisini yakaldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şubat ayında yapılan çalışmalarda 33 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

PAYLAŞ
  • 06.03.2023 17:12
  • Güncelleme: 07.03.2023 08:56
  • 50
Jandarma 33 hırsızlık şüphelisini yakaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şubat ayında yapılan çalışmalarda 33 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, 29 ‘kasten yaralama’ olayında 42 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 19’u evden, 3’ü bağ, bahçe ve tarladan, 2’si inşaattan hırsızlık, 1’i kablo, 1’i hayvan hırsızlığı ve 11 dolandırıcılık olmak üzere toplam 37 olayda 33 şüpheli ekipler tarafından yakalanırken, 2 şüpheli de yapılan yargılama sonucu tutuklandı. Faaliyet dönemi içerisinde 2 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 3 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 1 ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’, 4 izinsiz kazı yapmak, 2 resmî belgede sahtecilik ve 1 göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkartılırken, olaylara ilişkin de 23 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda, 23 bin 150 adet tütün doldurulmuş makaron, 211 adet elektronik sigara ve likit, 30 kilo tütün, 67 gram uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet uyarıcı hap, 250 metre kablo ve 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele çerçevesinde, FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 5 olayda 5 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 4 şahsın da ekipler tarafından arama çalışmalarına devam ediyor.

Yine faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 172 şahıs yakalanırken, koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 16 aile hakkında, Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlalinden yasal işlem yapıldı. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye ve Kayseri Huzur Güven Uygulamalarında da 5 bin 807 şahıs sorgulandı. Uygulama çerçevesinde 197 metruk bina, 195 okul çevresi ve 164 park ve bahçe kontrol edilirken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 şahıs da yakalandı. Kontrol edilen 24 bin 600 araçtan hacizli olduğu tespit edilen 29 araç ekiplerce yakalanırken, 697 araca idari yaptırım uygulanıp, 94 araç trafikten men edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 16 Okul, 23 Cami, 3 Kamu binası AĞIR HASARLI

Kayseri'de 16 Okul, 23 Cami, 3 Kamu binası AĞIR HASARLI

Kandil gecesi dualar depremzedeler için

Kandil gecesi dualar depremzedeler için

Kayserispor, Fenerbahçe maçında depremzede çocukları ağırladı

Kayserispor, Fenerbahçe maçında depremzede çocukları ağırladı

Başkan. Dr. Palancıoğlu: 'Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz'

Başkan. Dr. Palancıoğlu: 'Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz'

Jandarma 33 hırsızlık şüphelisini yakaldı

Jandarma 33 hırsızlık şüphelisini yakaldı

Altın yükselişe geçti

Altın yükselişe geçti

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hayra Gönüllüler' grubundan depremzedeler için yemek desteği

‘Hayra Gönüllüler’ grubundan depremzedeler için yemek desteği

Kayseri'de kontroller arttıkça ağır hasarlı yapı sayısı 584 yükseldi

Kayseri'de kontroller arttıkça ağır hasarlı yapı sayısı 584 yükseldi

DAHA FAZLA
Talas'ta, depremzedelere mezar yeri ve nikah ücretsiz

Talas’ta, depremzedelere mezar yeri ve nikah ücretsiz

Elbistan'a 100 konteyner kapasiteli Develi Konteyner Kenti kuruluyor

Elbistan’a 100 konteyner kapasiteli Develi Konteyner Kenti kuruluyor

BAL'da maç sonrası kavga

BAL'da maç sonrası kavga

Jandarma 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Jandarma 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Yeşilhisar'da definecilere suçüstü: 4 Gözaltı

Yeşilhisar'da definecilere suçüstü: 4 Gözaltı