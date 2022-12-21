Jandarma 5 faili meçhul hırsızlığı çözdü

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, faili meçhul 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

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  • 21.12.2022 18:04
  • Güncelleme: 22.12.2022 09:22
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Jandarma 5 faili meçhul hırsızlığı çözdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, faili meçhul 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Talas İlçe Jandarma Komutalığı ve JASAT ekipleri Talas ilçesinde bağlı Mengücek Mahallesi’nde 2 ayrı ikamette, Ardıç Mahallesi’nde 1 ikamette, Yazyurdu Mahallesi’nde 1 ikamette ve Kepez Mahallesi’nde 1 ikamette meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını kiralık araçla gerçekleştirildiği belirlenen M.A. yakalandı.

Gözaltına alınan M.A., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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