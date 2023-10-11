Jandarma 695 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 'Trafik Dedektifleri Projesi' çerçevesinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki 695 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

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  • 11.10.2023 17:18
  • Güncelleme: 11.10.2023 17:54
Jandarma 695 öğrenciye trafik eğitimi verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ çerçevesinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki 695 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ çerçevesinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından Talas İlçesi Kuruköprü İlk ve Ortaokulu ile Kepez İlk ve Ortaokulu’nda toplamda 695 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak hedefiyle eğitim verildi.

Eğitimde karşıdan karşıya geçme, ışık, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları öğrencilere anlatıldı.

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İHA

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