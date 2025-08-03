Jandarma, 750 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekiplerince, Kayseri-Malatya Karayolu Solaklar Mahallesi mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, kimlik kontrolü amacıyla durdurulan R.K.'nin sevk ve idaresindeki yolcu otobüsünde yapılan aramada toplam 750 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Pınarbaşı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Kayseri-Malatya Karayolu Solaklar Mahallesi mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, kimlik kontrolü amacıyla durdurulan ve R.K.’nin sevk ve idaresindeki yolcu otobüsünde yapılan aramada; Toplam 750 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.