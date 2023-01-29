Jandarma 90 bin TL'lik hırsızlık olayını çözdü: 3 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir bağ evinden çalınan 90 bin TL değerindeki malzeme ele geçilirken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ağırnas Mahallesinde F.K.’nın bağ evinden 360 adet sac kalıp demiri, 68 adet demir direk ve 2 adet demir pencere korkuluğu olmak üzere 90 bin TL değerinde malzemenin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü Ekipleri , Olay Yeri İnceleme ekipleri ve JASAT Timi ile birlikte yapılan saha araştırmaları ve incelemelerinin sonucunda bahse konu hırsızlık olayını E.K., M.A.K. ve Ö.A.’nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çalınan malzemelerin satıldığı hurdacının tespit edilmesinin ardından malzemelere el konularak sahibine teslim edildi. E.K. ve M.A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.