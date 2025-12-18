Jandarma 930 paket bandrolsüz sigara, 30 adet elektronik sigara ele geçirdi

  • Haberler
Kayseri'de jandarma ekiplerince Pınarbaşı Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde 930 paket bandrolsüz sigara, Kocasinan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde D.Ö isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 30 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 12-18 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan çalışmalar neticesinde; Pınarbaşı Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde 930 paket bandrolsüz sigara, Kocasinan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde D.Ö. şahsın üzerinde yapılan aramada 30 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Haber Merkezi

