Jandarma bin 426 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında Mardin’den geldiği tespit edilerek durdurulan 2 ayrı tıra Çay ve Tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam bin 426 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldı.