Jandarma bin 426 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekiplerince yol kontrol devriyesi esnasında Mardin'den geldiği tespit edilerek durdurulan 2 ayrı tıra Çay ve Tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam bin 426 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, olayla ilgili tahkikata başlanıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında Mardin’den geldiği tespit edilerek durdurulan 2 ayrı tıra Çay ve Tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam bin 426 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldı.

