Jandarma'dan 'KADES' ve 'Siber Zorbalık' eğitimi

Kayseri'de jandarma ekipleri, Sarıoğlan ilçesinde kadın çalışanlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

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  • 21.11.2022 17:42
  • Güncelleme: 21.11.2022 19:00
Jandarma'dan 'KADES' ve 'Siber Zorbalık' eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri, Sarıoğlan ilçesinde kadın çalışanlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Sarıoğlan ilçesinde Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’nde çalışan kadınlara, Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) tanıtarak, uygulama hakkında bilgiler verdi. Öte yandan Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri de, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevrelerinde Huzur ve Güven Uygulaması çerçevesinde internetin güvenli kullanımı ve siber zorbalık konusunda bilgilendirme yaptı.

Ayrıca öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabi hediye edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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