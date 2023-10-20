Jandarma'dan 395 öğrenciye 'uygulamalı trafik' eğitimi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 395 ilkokul öğrencisine trafik kuralları ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.

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  • 20.10.2023 14:35
  • Güncelleme: 20.10.2023 14:58
Jandarma'dan 395 öğrenciye 'uygulamalı trafik' eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından 395 ilkokul öğrencisine trafik kuralları ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde, Kocasinan ilçesinde bulunan Piyade Uzman Çavuş Mürsel Gürlek İlkokulu ile Yemliha Sami Yangın İlkokulunda toplam 395 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak amacıyla, eğitim verildi.

Proje çerçevesinde öğrencilere karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik Işık kuralları, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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Jandarma'dan 395 öğrenciye 'uygulamalı trafik' eğitimi

Jandarma'dan 395 öğrenciye 'uygulamalı trafik' eğitimi

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