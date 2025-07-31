Jandarma'dan elektrik teli hırsızlığına suçüstü: 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Develi İlçe Jandarma Komutanlığı-Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Kısım Amirliği tarafından, Develi ilçesi Çomaklı Mahallesi mevkiinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda T.G., İ.K. ve A.K. isimli şahıslar Develi-Erciyes yolunda kasasında elektrik teli yüklü kamyondan telleri indirerek kaya aralarına sakladığı esnada suçüstü yakalandı. Ele geçirilen elektrik telleri, il merkezinde faaliyet gösteren ve Develi ilçesinde deposu bulunan bir elektrik şirketine ait olduğu ve yaklaşık 20-25 metre uzunluğunda 6 rulo elektrik telini, sevkiyat sonrasında satacakları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken ele geçirilen malzemeler iş yeri yetkilisine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.