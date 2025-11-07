Jandarma'dan FETÖ operasyonu: 6 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Bünyan Yakutiye Mahallesi'nde yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bünyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; İstanbul Ağır Ceza Masasının kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.E. isimli şahıs, Bünyan İlçesi Yakutiye Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.