Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi
Kayseri'de jandarma ekipleri kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.
- 13.06.2023 17:38
- Güncelleme: 13.06.2023 17:42
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de jandarma ekipleri kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Hacılar ilçesinde bulunan Aile Destek Eğitim Merkezi’nde kurs gören kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi. Program çerçevesinde 30 kadına eğitim verildi.
İHA
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