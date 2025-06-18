Jandarma'dan kadınlara yönelik KADES bilgilendirme faaliyeti düzenlendi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca Hacılar Aile Destek Merkezinde iki oturumda toplam 20 kadın vatandaşa yönelik KADES, Bağımlılıkla Mücadele, En iyi Narkotik Polisi Anne, Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Suçlardan Korunma Yöntemleri konularında bilgilendirme ve tanıtım faaliyeti düzenlendi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, SİBER Şube Müdürlüğü ve NSM Şube Müdürlüğü personelleri Hacılar Aile Destek Merkezinde iki oturumda toplam 20 kadın vatandaşa yönelik; KADES, Bağımlılıkla Mücadele, En iyi Narkotik Polisi Anne, Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Suçlardan Korunma Yöntemleri konularında bilgilendirme ve tanıtım faaliyeti düzenlendi. Bu kapsamda kadın vatandaşların telefonlarına KADES Uygulamasının indirilmesi sağlanarak faaliyet sonunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.