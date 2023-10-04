Jandarma'dan öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinden öğrencilere hayvanat bahçesi gezdirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Melikgazi ve Kocasinan Belediye Başkanlığı iş birliği ile 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde kentte öğrenim gören 2 bin 500 öğrenciye bakıma muhtaç hayvanların beslenmesi maksadıyla, mama ve mama kabı ile puzzle dağıtımı yapıldı.

Ekipler, etkinlik çerçevesinde öğrencilerle birlikte hayvanat bahçesini gezdi.