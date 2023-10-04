Jandarma'dan öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinden öğrencilere hayvanat bahçesi gezdirildi.

PAYLAŞ
  • 04.10.2023 13:33
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:04
Jandarma'dan öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinden öğrencilere hayvanat bahçesi gezdirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Melikgazi ve Kocasinan Belediye Başkanlığı iş birliği ile 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde kentte öğrenim gören 2 bin 500 öğrenciye bakıma muhtaç hayvanların beslenmesi maksadıyla, mama ve mama kabı ile puzzle dağıtımı yapıldı.

Ekipler, etkinlik çerçevesinde öğrencilerle birlikte hayvanat bahçesini gezdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir Belediyesi, Sarız'da yatırım ve hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenledi

Büyükşehir Belediyesi, Sarız’da yatırım ve hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenledi

OSB Başkanı Yalçın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

OSB Başkanı Yalçın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Atık meyve ve sebzeler organik gübreye dönüştürülüyor

Atık meyve ve sebzeler organik gübreye dönüştürülüyor

Talas Pati Evi: Candostlara vip servis

Talas Pati Evi: Candostlara vip servis

Jandarma'dan öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi

Jandarma'dan öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi

Talas'ta 'Bağ Kültürü' yad edildi

Talas'ta 'Bağ Kültürü' yad edildi

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir'

DAHA FAZLA
Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri bu sergide

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri bu sergide

Kadın Girişimci Melekoğlu, '25'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz'

Kadın Girişimci Melekoğlu, “25’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz”

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'ye geliyor

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri’ye geliyor

Benzine indirim kesinleşti

Benzine indirim kesinleşti

Büyükşehir, çocuklara hayvan sevgisini aşıladı

Büyükşehir, çocuklara hayvan sevgisini aşıladı