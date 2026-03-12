Jandarma'dan operasyon: 2 milyon lira bedelli çek ele geçirildi

  • Haberler
Kayseri'de jandarma ekiplerince 1 şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalara 2 milyon lira bedelli çek ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilhisar ilçesinde 1 şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 1 adet para gönderim notlarının listesinin yazılı olduğu not kağıdı, 1 adet 400 bin lira bedelli senet, 1 adet tarih ve miktarı yazılı olmayan açık senet, 1 adet 2 milyon lira bedelli çek, 1 adet cep telefonu ve sim kartı ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmek üzere gözaltına alındı.

