Jandarma'dan operasyon: 75 gram bonzai taşıyan şahıs yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, üzerinde 75 gram bonzai taşıyan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucu, Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesinde durdurulan motosiklet sürücüsü B.U.’nun üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 75 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.