Jandarma'dan operasyon: 88 şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 1 hafta boyunca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 88 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 şahıs ve ifadesi alınacak 59 şahıs yakalandı.

Öte yandan, kayıp olarak aranan 9 şahıs ve hacizli yakalamalı 7 araç yakalandı.

