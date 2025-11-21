Jandarma'dan operasyon: 88 şahıs yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 1 hafta boyunca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 88 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 şahıs ve ifadesi alınacak 59 şahıs yakalandı.
Öte yandan, kayıp olarak aranan 9 şahıs ve hacizli yakalamalı 7 araç yakalandı.