Jandarma Dedektifleri 1 yılda 788 olayı aydınlattı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde yeniden revize edilerek kurulan ve Jandarmanın karadaki İHA ve SİHALARI olarak adlandırılan JASAT dedektifleri, meydana gelen asayiş olayları ile ilgili tüm analiz metotlarını ve tecrübelerini kullanarak olayların aydınlatılmasını, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini sağlıyor.

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  • 17.01.2023 15:25
  • Güncelleme: 17.01.2023 16:02
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Jandarma Dedektifleri 1 yılda 788 olayı aydınlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde yeniden revize edilerek kurulan ve Jandarmanın karadaki İHA ve SİHALARI olarak adlandırılan JASAT dedektifleri, meydana gelen asayiş olayları ile ilgili tüm analiz metotlarını ve tecrübelerini kullanarak olayların aydınlatılmasını, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini sağlıyor.

Bu çerçevede Kayseri İl Jandarma Komutanlığında görev yapan JASAT (Jandarmanın Dedektifleri) 2022 yılı içerisinde birçok başarılı çalışmaya imza attı. JASAT ekipleri sorumluluk bölgesinde suçluların yakalanması, faili meçhul olayların aydınlatılması, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2022 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda 764 hırsızlık, 3 kayıp şahıs, 5 dolandırıcılık, 4 kasten öldürme ve 12 tarihi eser kaçakçılığı olmak üzere toplam 788 olayı aydınlatarak, bu olaylara karışan 359 şahsı yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 174’ü tutuklanırken, 117’si hakkında denetimli serbestlik kararı verilerek 68’i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

JASAT tarafından olaylarda ele geçirilen 4 bin 546 metre telefon kablosu, 278 fişek, 230 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 150 sikke, 28 elektrikli matkap ve testere, 12 av tüfeği, 9 tabanca, 11 motosiklet, 5 cep telefonu, 8 su pompa dinamosu, 10 empedans bond cihazı, 7 güvenlik kamerası ve kayıt cihazı, 1 jeneratör, 2 bilgisayar, 6 oto teybi, 134 tarım aleti, 2 LCD televizyon, 128 muhtelif ev/büro eşyası, 18 akü, 13 kurusıkı tabanca, 5 elektronik terazi, 78 diğer elektronik eşyalar, bin 450 kilogram inşaat demiri ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.

Yine JASAT dedektifleri tarafından 2022 yılı içerisinde UYAP’ta yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 428 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 23’ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilirken, 405 şahıs da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İHA

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