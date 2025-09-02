Jandarma ekipleri 1 ayda 274 kişiyi yakaladı

Kayseri'de jandarma ekiplerince 1 ayda gerçekleştirilen çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda toplamda 274 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesi çalışmaları neticesinde; 7 bin 680 gram kubar esrar, 2 bin 119 paket kaçak sigara, 980 kilogram tütün, 109 kök kenevir, 104 tarihi eser, 43 adet sahte dolar, 13 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 2 gram skunk ve 25 adet kazı malzemesi ele geçirilirken, 73 şüpheli şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele kapsamında ise; 1 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de; 34 adet dijital materyal incelemesi yapılarak yürütülen soruşturmaların aydınlatılmasına katkı sağlanarak, Bilişim Dolandırıcılıkları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; 37 şüpheliye ait kimlik bilgileri tespit edildi. Sanal devriyeler esnasında suç unsuru tespit edilen 26 kişiye işlem tesis edilmek üzere rapor düzenlendi ve 473 müstehcen içerikli, 487 yasa dışı bahis ve 481 oltalama sitesi erişime engellenmek üzere ihbar WEB ve Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezine bildirildi.

Ayrıca, Suç Araştırma Tim Komutanlığınca 20 faili meçhul olaya müdahale edilip, 17 olay aydınlatıldı.

Bunların yanı sıra, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 451 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 200 şahıs yakalanarak adli makamlara cezaevine gönderildi.