Jandarma ekipleri 130 bin adet makaron ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde; Yavuz Selim Mahallesinde E.S ve S.S. isimli şahısların ikametinde yapılan arama neticesinde; 130 bin adet makaron, bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara basma makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi.