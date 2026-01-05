Jandarma ekipleri 130 bin adet makaron ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde Yavuz Selim Mahallesinde E.S ve S.S. isimli şahısların ikametinde yapılan arama neticesinde 130 bin adet makaron, bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara basma makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

