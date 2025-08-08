Jandarma ekipleri 3 bin 800 gram esrar ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından M.E. isimli şahsın ikametinde icra edilen arama faaliyetinde 3 bin 800 gram kubar esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 1 adet Sig Sauer marka 9x19 mm tabanca ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, Develi İlçesi Kulpak Mahallesinde M.E. isimli şahsın ikametinde icra edilen arama faaliyetinde; 3 bin 800 gram kubar esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 1 adet Sig Sauer marka 9x19 mm tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 54 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.