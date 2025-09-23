Jandarma ekipleri 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi
Kayseri İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığınca ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan 3 ayrı tıra çay tıra çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.