  • Haberler
  • Gündem
  • Jandarma ekipleri 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi

Jandarma ekipleri 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan 3 ayrı tıra çay tıra çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığınca ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan 3 ayrı tıra çay  tıra  çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Jandarma ekipleri 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi
Jandarma ekipleri 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi
MHP'li Kalın, 'Şehrimizin gururu takımımıza üstün gayret ve 3 puan diliyoruz'
MHP’li Kalın, “Şehrimizin gururu takımımıza üstün gayret ve 3 puan diliyoruz”
CHP'li Ünalmış'tan Soru: Bu inşaat Kayseri kamuoyundan neden gizleniyor?
CHP’li Ünalmış’tan Soru: Bu inşaat Kayseri kamuoyundan neden gizleniyor?
İYİ Partili Yücel 'Üretici, çaresiz, yalnız ne yapacağını bilemez durumda'
İYİ Partili Yücel; “Üretici, çaresiz, yalnız ne yapacağını bilemez durumda”
Vali Çiçek 'Arama kurtarma ekiplerinin hazır olması itibarıyla en iyi illerden biriyiz'
Vali Çiçek; “Arama kurtarma ekiplerinin hazır olması itibarıyla en iyi illerden biriyiz”
300 daire yarın hak sahiplerine teslim edilecek
300 daire yarın hak sahiplerine teslim edilecek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!