Jandarma ekipleri Ağustos ayında 6 terör şüphelisini yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağustos ayında yapılan çalışmalarda; 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Ağustos ayı içerisinde 90 kasten yaralama olayında yakalanan 189 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. Şahısların 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9’u evden, 6‘sı otodan, 4’ü iş yerinden, 1’i kamu, kurum ve kuruluşlarından, 2’si bağ, bahçe ve tarladan, 2’si inşaattan hırsızlık, 3’ü motosiklet, 10’u haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı, 2’si büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı ve 5’i dolandırıcılık olayı olmak üzere toplam 44 olayda 51 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli tutuklandı. Ekiplerce; 5 ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, 9 ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’, 5 ‘yasadışı ekim’, 2 ‘izinsiz kazı’ ve 4 ‘göçmen kaçakçılığı’ olayı ortaya çıkarılırken, bu olaylarda 42 şüpheli yakalandı. İcra edilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 19 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ekipler tarafından terör ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; ‘FETÖ/PDY’, ‘PKK’ ve ‘DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından 6 olayda 6 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 7 şahsın arama çalışmalarına devam edilirken, çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 359 şahıs ise yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 36 aile hakkında da ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’nden yasal işlem yapıldı.