Jandarma ekipleri bin 690 gram kubar esrar ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından A.K. isimli şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi elde edilmesi üzerine yapılan aramada bin 690 gram Kubar Esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özvatan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; A.K. isimli şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi elde edilmesi üzerine yapılan aramada bin 690 gram Kubar Esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kayseri Büyükşehir Zabıtası'nın başı işgalcilerle dertte!
ASPİLSAN Enerji'ye ORAN 2025 Teknik Desteği
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kayseri'de Önemli Temaslarda Bulundu
Hayvanat Bahçesi 4 Ekim'de Ücretsiz Ziyarete Açılıyor
Kadın Motokuryeye Yol Verme Dayağı
Kayserili Dağcılar Aladağlar'da zirveye başarıyla ulaştı
