Jandarma ekipleri bin 690 gram kubar esrar ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından A.K. isimli şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi elde edilmesi üzerine yapılan aramada bin 690 gram Kubar Esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özvatan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; A.K. isimli şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi elde edilmesi üzerine yapılan aramada bin 690 gram Kubar Esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.