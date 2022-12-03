Jandarma ekipleri çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi

 Kayseri'de jandarma ekiplerince Pınarbaşı ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

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  • 03.12.2022 11:02
  • Güncelleme: 03.12.2022 11:02
Jandarma ekipleri çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk bölgesinde bulunan Karakuyu Mahallesinde ikamet eden B.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 29 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 23 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 

Olayla ilgili B.K. gözaltına alında. Şüpheli hakkında ‘ateşli silahlarla mermilerinin saldırı ve savunmada kullanılmak aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

1ha

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