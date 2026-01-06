Jandarma ekipleri Develi'de 1,4 kilogram kubar esrar ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucunda;

Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde H.P., A.D., ve S.K. isimli şahısların dört ayrı ikamet adresine yapmış olduğu eş zamanlı adli aramalarda bir kilo 420 gram kubar esrar ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar yakalanarak haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.