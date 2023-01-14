Jandarma ekipleri satışa hazır 40 adet sikke ele geçirdi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, satışa sunulacağı tespit edilen 40 adet sikke ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 2863 sayılı kanuna muhalefet eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Yeşilhisar İlçesinde kaçak kazı yaparak elde ettikleri ve elinde bulundurdukları tarihi eserleri Kayseri İl Merkezinde satışa sunacağı tespit edilen H.A., Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyon ile yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 adet sikke bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, H.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.