Jandarma ekipleri satışa hazır 40 adet sikke ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, satışa sunulacağı tespit edilen 40 adet sikke ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 14.01.2023 10:22
  • Güncelleme: 14.01.2023 11:23
  • 78
Jandarma ekipleri satışa hazır 40 adet sikke ele geçirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, satışa sunulacağı tespit edilen 40 adet sikke ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 2863 sayılı kanuna muhalefet eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Yeşilhisar İlçesinde kaçak kazı yaparak elde ettikleri ve elinde bulundurdukları tarihi eserleri Kayseri İl Merkezinde satışa sunacağı tespit edilen H.A., Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyon ile yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 adet sikke bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, H.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
EYT, ikinci el araç piyasasına can suyu oldu

EYT, ikinci el araç piyasasına can suyu oldu

Olivier Kemen üçüncü golünü attı

Olivier Kemen üçüncü golünü attı

Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Engelli Dostu Büyükşehirden 'Engelsiz Eser'

Engelli Dostu Büyükşehirden 'Engelsiz Eser'

Öğretmenler, öğrencilerine rol model olarak meslekleri tanıttı

Öğretmenler, öğrencilerine rol model olarak meslekleri tanıttı

Büyükşehir belediyesi kentin tarihine sahip çıktı

Büyükşehir belediyesi kentin tarihine sahip çıktı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Penil protez ereksiyon bozukluğuna çözüm oluyor

Penil protez ereksiyon bozukluğuna çözüm oluyor

KUMSMALL'da Alışveriş Festivali Başladı

KUMSMALL'da Alışveriş Festivali Başladı

DAHA FAZLA
Yataktan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yataktan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kayseri'de 4 farklı binadan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kayseri'de 4 farklı binadan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Darp edilen şahıs ağır yaralandı

Darp edilen şahıs ağır yaralandı

Kocasinan'da Türk Sanat Müziği Ziyafeti Yaşandı

Kocasinan'da Türk Sanat Müziği Ziyafeti Yaşandı

Kayserigaz'dan enerji tasarrufu önerileri

Kayserigaz'dan enerji tasarrufu önerileri