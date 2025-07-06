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  • Jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından O.H. ve A.H.Y. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi ve şahıslar suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 1 Adet Kazma ,2 Adet Kürek, 1 Adet balyoz ve O.H. isimli şahsa ait ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak O.H isimli şahsa 6 bin 531 TL idari yaptırım uygulandı.

Jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akkışla İlçesi Gömürgen Mahallesi Düzpınar mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde;  O.H. ve A.H.Y. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi ve şahıslar suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 1 Adet Kazma ,2 Adet Kürek, 1 Adet balyoz ve O.H. isimli şahsa ait ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak O.H isimli şahsa 6 bin 531 TL idari yaptırım uygulandı.

Haber Merkezi

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