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  • Jandarma ekiplerince 6 yıl hapisle aranan FETÖ üyesi 1 şahıs yakalandı

Jandarma ekiplerince 6 yıl hapisle aranan FETÖ üyesi 1 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince 6 yıl hapisle aranan FETÖ üyesi 1 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyon neticesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D. isimli şahsı Bünyan’da yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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