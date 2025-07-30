Jandarma ekiplerince 6 yıl hapisle aranan FETÖ üyesi 1 şahıs yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyon neticesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D. isimli şahsı Bünyan’da yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.