Jandarma ekiplerinden motosikletlere şok denetim

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Melikgazi İlçe Jandarna Komutanlığı, İncesu İlçe Jandarna Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesinde motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik şok denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda; Toplam 78 adet motorlu bisiklet ve motosiklet kontrol edilirken, 16 adet motorlu bisiklet veya motosiklet sürücüsüne toplam 71 bin 308 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 11 adet motorlu bisiklet veya motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. 4 adet motorlu bisiklet veya motosiklet sürücüsü ise trafikten men edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Jandarma Trafik sorumluluk sahasında tescilsiz, sürücü belgesiz ve kasksız motorlu bisiklet/motosiklet kullanımını en asgari seviyeye indirerek bu araçların karıştığı trafik kazalarının, buna bağlı ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza indirilmesi hedeflenmektedir" denildi.