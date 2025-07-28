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Jandarma ekiplerinden orman yangınlarına karşı bilgilendirme çalışması

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. ormanlık bölgelerde çobanlık yapan vatandaşlara da muhtarlar aracılığıyla ulaşarak, yangın riskine karşı önleyici bilgilendirmeler yapılıyor. Çobanlardan, yangına neden olabilecek faaliyetlerden uzak durmaları ve gerekli tedbirleri almaları isteniyor.

Jandarma ekiplerinden orman yangınlarına karşı bilgilendirme çalışması

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, başta Yahyalı, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Hacılar ve Develi ilçeleri olmak üzere il genelindeki ormanlık alanlarda orman yangınlarını önlemeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Hem karadan hem de havadan sürdürülen bu faaliyetler, 7 gün 24 saat esasına göre icra ediliyor.

Jandarma ekipleri, devriye ve kontrol faaliyetleri sırasında vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları, ateş yakmamaları ve yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarıyor. Bunun yanı sıra, ormanlık bölgelerde çobanlık yapan vatandaşlara da muhtarlar aracılığıyla ulaşarak, yangın riskine karşı önleyici bilgilendirmeler yapılıyor. Çobanlardan, yangına neden olabilecek faaliyetlerden uzak durmaları ve gerekli tedbirleri almaları isteniyor.

Faaliyetler kapsamında ormanlık alanlar karadan devriye ekipleriyle, havadan ise drone’larla gözetleniyor. Yangın riski taşıyan bölgeler etkin şekilde kontrol altında tutuluyor. Yetkililer, ormanlık alanlarda yangına sebep olan kişi veya kişilere karşı gerekli idari ve adli işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguluyor.

Haber Merkezi

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