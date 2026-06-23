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Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta metamfetamin ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalar neticesinde 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta metamfetamin ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaynar Jandarma Karakolu Komutanlığı tarafından denetim gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Pınarbaşı ilçesinde durdurulan araç ve tıra 'Çay ve Tütün tespit köpeğinin' tepki vermesi sonucu yapılan arama neticesinde; 5 gram metamfetamin,
1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 200 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikat başlatıldı.

Haber Merkezi

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