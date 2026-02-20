Jandarma Erciyes'te drift ihbarı üzerine harekete geçti: Sürücüye idari işlem

  • Haberler
Kayseri'de jandarma ekiplerince Hisarcık Kapı Otopark alanında drift ihbarı üzerine gerçekleştirilen çalışmada otomobil sürücüsü hakkında idari işlem uygulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Melikgazi İlçesi Erciyes Hisarcık Kapı Otopark alanında drift yapıldığına dair görüntü paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. 
Yapılan kamera kayıtları incelemesi ve araştırmalar neticesinde, drift yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi gereğince idari işlem tesis edildi.

Haber Merkezi

