Jandarma Gazi Erler son yolculuğuna uğurlandı
1966 Kayseri doğumlu Gazi Jandarma Er Ahmet Erler, 1986 yılında askerlik yaptığı Hatay’ın Hassa ilçesinde mayına basması sonucu gazi oldu. Gazi Jandarma Er Ahmet Erler, Samsun'a ziyarete gittiği kızının yanında vefat etti. Cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi ve bugün Hulusi Akar Cami’nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenaze törenine, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt katıldı.