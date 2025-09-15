Jandarma Gazi Erler son yolculuğuna uğurlandı

1986 yılında Hatay'ın Hassa ilçesinde mayına basması sonucu gazi olan Jandarma Er Ahmet Erler, Samsun'a ziyarete gittiği kızının yanında vefat etti. Cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi ve bugün Hulusi Akar Cami'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Jandarma Gazi Erler son yolculuğuna uğurlandı

1966 Kayseri doğumlu Gazi Jandarma Er Ahmet Erler, 1986 yılında askerlik yaptığı Hatay’ın Hassa ilçesinde mayına basması sonucu gazi oldu. Gazi Jandarma Er Ahmet Erler, Samsun'a ziyarete gittiği kızının yanında vefat etti. Cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi ve bugün Hulusi Akar Cami’nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenaze törenine, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral  Bilgihan Yeşilyurt katıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı
CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı
Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri'ye Geliyor
Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri’ye Geliyor
Kayseri'de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri 'İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur'
Kayseri’de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri “İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur”
Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu'nda Bir Araya Geldi
Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu’nda Bir Araya Geldi
Antika Pazarı'nda Nostalji Rüzgarı
Antika Pazarı’nda Nostalji Rüzgarı
Ekonomist Uzunoğlu, 'Türkiye'de rakamlar namuslu değil'
Ekonomist Uzunoğlu, “Türkiye’de rakamlar namuslu değil”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!