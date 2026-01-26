  • Haberler
  • Gündem
  • Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 395 personel alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 395 personel alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay olmak üzere 3 bin 635 personel istihdam edileceğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 395 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek ve genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı gerçekleşecek.

Başvurular bugünden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan Belediyesi 25 taşınmazı kiraya verecek
Kocasinan Belediyesi 25 taşınmazı kiraya verecek
Ekonomist Uzunoğlu, 'Otopark mafyası Trump görev başında'
Ekonomist Uzunoğlu, “Otopark mafyası Trump görev başında”
Altın fiyatları ilk kez 5 bin doların üzerine çıktı
Altın fiyatları ilk kez 5 bin doların üzerine çıktı
Kayseri'de son bir haftada 403 aranan şahıs yakalandı
Kayseri’de son bir haftada 403 aranan şahıs yakalandı
Buz üstünde drift atan sürücüye yüklü ceza
Buz üstünde drift atan sürücüye yüklü ceza
Başkan Büyükkılıç, sabah namazında vatandaşlarla buluştu
Başkan Büyükkılıç, sabah namazında vatandaşlarla buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!