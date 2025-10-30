Jandarma, gümrüksüz 60 saat ve 34 güneş gözlüğü ele geçirdi
Kayseri İl Jandarma Konutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde A.A.’nın evinde yapılan aramada, gümrüğe tabi tutmaksızın ülkeye sokulan 60 adet saat ve 34 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. A.A. hakkında adli tahkikata başlandı.