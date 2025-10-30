  • Haberler
  • Gündem
  • Jandarma, gümrüksüz 60 saat ve 34 güneş gözlüğü ele geçirdi

Jandarma, gümrüksüz 60 saat ve 34 güneş gözlüğü ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekiplerince A.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada gümrüğe tabi tutmaksızın ülkeye sokulan 60 adet saat ve 34 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. A.A., hakkında adli tahkikata başlandı.

Jandarma, gümrüksüz 60 saat ve 34 güneş gözlüğü ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Konutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde A.A.’nın evinde yapılan aramada, gümrüğe tabi tutmaksızın ülkeye sokulan 60 adet saat ve 34 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. A.A. hakkında adli tahkikata başlandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Akar ve Böhürler'den Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret
Milletvekili Akar ve Böhürler'den Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret
Kayseri Büyükşehir'den Gençlere Psikolojik Destek: 'Sırdaşın Olayım' Projesi
Kayseri Büyükşehir'den Gençlere Psikolojik Destek: 'Sırdaşın Olayım' Projesi
Talas'ta Kalasik Araçlarla 29 Ekim Turu
Talas'ta Kalasik Araçlarla 29 Ekim Turu
558 bin 360 anneye toplam 5,86 milyar TL destek sağlandı
558 bin 360 anneye toplam 5,86 milyar TL destek sağlandı
Talas Belediyesi'nden 29 Ekim'e Anlamlı Ağaç Dikme Etkinliği
Talas Belediyesi’nden 29 Ekim’e Anlamlı Ağaç Dikme Etkinliği
Davud El-Kayseri Caddesi ile Kayseri'nin Ulaşım Altyapısı Güçleniyor
Davud El-Kayseri Caddesi ile Kayseri’nin Ulaşım Altyapısı Güçleniyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!