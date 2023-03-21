Jandarma KADES'i Tanıttı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.
- 21.03.2023 16:00
- Güncelleme: 21.03.2023 17:47
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadına şiddeti önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda; Aile Destek Merkezinde (ADEM) bulunan kadın vatandaşlara, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele çerçevesinde KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
İHA
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