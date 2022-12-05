Jandarma Kasım Ayında Terör Şüphelisi 15 Kişiyi Yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kasım ayında yapılan çalışmalarda; ’FETÖ/PDY’, ’PKK’ ve ’DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kasım 2022 dönemi faaliyetleri çerçevesinde 44 kasten yaralama olayında 91 şüpheli yakalandı. 16’sı evden, 8’i otodan, 4’ü işyerinden, 3’ü bağ, bahçe ve tarladan, 2’si kamu kurum ve kuruluşundan, 1’i inşaattan hırsızlık, 5’i kablo, 2’si motosiklet, 1’i büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 1’i oto ve 11 dolandırıcılık olmak üzere toplam 54 olayda 56 şüpheli ekiplerce yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ekiplerce; 2 ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’, 13’ü ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma’, 1 ’Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’, 1 ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ (Tütün Ürünleri Kaçakçılığı), 5 ’İzinsiz Kazı Yapmak’, 1 ’Tarihi Eser Kaçakçılığı’, 1 ’6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet’ (Silah İmalatı) ve 4 ’Düzensiz göç olayı’ çıkartıldı. Bu olaylarda 58 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda; 546 gram çeşitli uyuşturucu madde, 30 kök kenevir, 1 adet Lyrica, 118 adet sikke, 19 adet tabanca, 70 adet tabanca imalat parçası, 340 paket kaçak sigara ve 13 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele çerçevesinde ise ekipler Kasım ayında; ’FETÖ/PDY’, ’PKK’ ve ’DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından 12 olayda 15 şüpheli hakkında işlem yaptı. Bu şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Kasım ayında ailesi ve yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan 2 şahsın arama çalışması devam ederken çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 259 kişi yakalandı.

Öte yandan ’Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma’ yükümlülüğünü yerine getirmeyen 30 aile hakkında ’Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’ suçundan yasal işlem yapıldı. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; sorgulaması yapılan 8 bin 478 şahıstan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 22 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı, 448 umuma açık yer ve işyerlerinin kontrolü yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.