Jandarma kaybolan 45 küçükbaş hayvanı buldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan, aynı gün içerisinde jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

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  • 25.01.2023 09:02
  • Güncelleme: 25.01.2023 12:02
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Jandarma kaybolan 45 küçükbaş hayvanı buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan, aynı gün içerisinde jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Develi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Epçe Mahallesinde hayvancılık yapan M.Ö.’nün 45 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğu bilgisine üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan aynı gün içerisinde bulundu.

Ekipler, bulunan 45 adet küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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