Jandarma Öğrencilere Trafik Bilinci Aşıladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ’Trafik Dedektifleri Projesi’ çerçevesinde çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim verildi.

’Trafik Dedektifleri Projesi’ çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Hacılar İlçesi Mustafa Tatar İlk ve Ortaokul ile İncesu İlçesi Örenşehir Çinkom Anaokul, İlk ve Ortaokulu ve Hamurcu İlkokulunda eğitim verildi. Ekipler toplam 470 öğrenciye; trafik bilincini oluşturmak amacıyla, karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışık kuralları, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi.