Jandarma operasyonunda otomatik tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada ‘Akrep’ olarak tabir edilen otomatik tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Küçükkabaktepe Mahallesi’nde A.E. isimli şahsın evinde arama yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramada bir adet Akrep olarak tabir edilen kısa namlulu otomatik makinalı tabanca ve tabancaya ait 2 iki adet şarjör ele geçirilirken, A.E. de gözaltına alındı.