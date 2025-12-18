Jandarma Roma dönemi mezar Steli ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi
Yeşilhisar ilçesi Yeşilova Mahallesinde Anadolu Mirası operasyonları kapsamında Kayseri İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca A.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet M.S. (2. ve 3. Yüzyıl) ait Roma dönemi mezar Steli, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlanıldı.